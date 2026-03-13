３日、中国科学院古脊椎動物・古人類研究所で撮影に応じる朱敏院士（中央）と盧静（ろ・せい、右）、朱幼安両研究員。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京3月13日】中国科学院古脊椎動物・古人類研究所は、中国の研究者が10年余りにわたる野外発掘と室内研究を経て、4億3600万年前の硬骨魚類化石を発見したと発表した。原始的な硬骨魚類2種の形態や顎、歯、脳函などの重要な特徴を解明し、「魚から人へ」の進化の連鎖を埋