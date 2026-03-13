１２年前に宇都宮市の認可外保育施設で生後９カ月の赤ちゃんが熱中症で死亡した事件を巡って、市は１２日、外部の有識者による検証委員会の初会合を開きました。 この事件は２０１４年７月、宇都宮市の認可外保育施設で生後９カ月だった山口愛美利ちゃんが宿泊保育中に熱中症で死亡したものです。 事件を巡っては、施設長だった女に対して保護責任者遺棄致死罪などで懲役１０年の刑が確定しているほか、市と施設側の対応に問題が