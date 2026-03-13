〈郄石あかりが「はぁ〜」、吉沢亮は「肉だ！」、つまみ食いの “常習犯”も…朝ドラ『ばけばけ』の厨房で起きていた“料理人気”の一部始終〉から続く最終盤に突入した連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）の名シーンの数々を彩った「料理」。『ばけばけ』を含むBK（NHK大阪放送局）の朝ドラに『ごちそうさん』（2013年）から13作連続で料理指導として携わっている広里貴子さんに、その並々ならぬこだわりを聞いた（全2