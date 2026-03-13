宇都宮市内の県立高校で３月２日、体育館で卒業式が行われている間に教室にあった生徒のかばんなどから現金が相次いで盗まれていることが分かりました。数十人が被害に遭ったとみられるということです。 窃盗の被害があったのは宇都宮市元今泉にある宇都宮白楊高校です。 捜査関係者や学校関係者によりますと３月２日に体育館で午前１０時から１１時２０分まで卒業式が行われ、教室に戻った生徒が財布の現金が抜き取られているこ