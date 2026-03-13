栃木県内外で活躍する著名人に、栃木県の魅力を発信してもらう「とちぎ未来大使」に１２日、高根沢町在住のお笑い芸人が就任しました。 とちぎ未来大使に就任したのは、高根沢町に住むお笑い芸人・小野島トオルさん（３８）です。県庁で行われた委嘱式で、福田富一知事から委嘱状などが手渡されました。 小野島さんは埼玉県出身で、２０１７年からお笑いコンビとして活動し、２０２４年１０月に妻の実家のある高根沢町に家族で移