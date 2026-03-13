【ニューヨーク＝木瀬武】スマートフォン決済のＰａｙＰａｙは１２日、米ナスダック市場に株式を上場した。終値は１８・１６ドルで公開価格（１６ドル）を１３・５％上回った。終値に基づく時価総額は約１２１億ドル（約１・９兆円）となった。約６億７０００万株の発行済み株式のうち１割弱の約５５００万株を売り出した。米証券取引委員会（ＳＥＣ）に提出された資料によると、上場後も親会社のソフトバンクグループが実質的