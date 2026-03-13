アメリカ中央軍は12日、イラク西部でアメリカ軍のKC-135空中給油機1機が墜落したと明らかにしました。当時、この給油機は対イラン軍事作戦に参加していたということです。中央軍は詳しい原因を明らかにしていませんが、敵による砲撃や味方による誤射が原因ではないと説明してます。