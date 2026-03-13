意欲の金曜追いだ。今週日曜の金鯱賞（中京）に出走する２４年菊花賞馬アーバンシック（牡５歳、美浦・武井）が１３日朝、美浦坂路で４Ｆ５５秒７−４０秒２−１１秒６をマーク。１１日の美浦Ｗで、三浦を背に追い切っていた（６Ｆ８５秒２−３７秒０−１１秒６）が、中１日で異例の最終調整となった。管理する武井師は「先週、今週としまいの物足りなさがあったので、その確認を。反応は良かったし、動きもすごく良かったです