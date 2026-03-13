記事のポイント 著名人の参入や健康志向の高まりを背景に、女性を意識した新しいエナジードリンクブランドが増えている。 アップデートはカフェインの代わりにパラキサンチンを採用し、体に寄り添う新しいエネルギー体験を提案する。 Z世代の需要拡大によりエナジードリンクはアルコール市場のシェアも奪いながら成長を続けている。 2月、エナジードリンク市場の競争はさらに激化した。創業4年のスタートアップ、アップデート（Upd