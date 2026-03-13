昨夜（12日）、岡山市南区の県道で、歩行者の男性が車にはねられ死亡しました。 【画像を見る】現場の地図事故現場の写真 きのう（12日）午後10時25分ごろ、岡山市南区大福の県道を歩いていた、近くに住む男性（37）が走ってきた軽乗用車にはねられました。男性は頭を強く打ち病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 軽乗用車を運転していた、倉敷市松江のアルバイトの男性（63）にけがはありませんでした。 現場は住