楽天ステイは、「Rakuten STAY VILLA 由布院温泉」を2月27日に開業した。建物は平屋タイプと2階建てメゾネットタイプの2種類で、全20室のうち17室は1棟貸し切り。室内には自家源泉の風呂、テラス、家電や調理器具付きキッチンを備え、17室に高温サウナ、3室にスチームサウナを設置した。メゾネットタイプのうち5室には岩造りの専用露天風呂や外気浴スペースを備えた離れを設ける。また小・中・大型犬を対象に合計2頭まで一緒に宿泊