◆メズム東京と国立西洋美術館が初コラボ！クロード・モネの作品≪舟遊び≫をテーマにしたアートなアフタヌーンティーメズム東京、オートグラフ コレクションのバー＆ラウンジ「ウィスク」では、アフタヌーン・エキシビション チャプター16 『舟遊び―水面のきらめき』が開催される。期間は、2026年4月1日（水）から5月31日（日）まで。第16弾の今回は、国立西洋美術館と初のコラボレーション。クロード・モネの半生をたどる「8種