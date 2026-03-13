◆ごはんもパンも冷凍うどんもない。あるのはガチガチ冷凍品。そんな時は、せいろの登場…!?／ときどき丁寧に暮らしたい（6）ときどき丁寧な暮らしを描くゆるやかで愛おしい日常コミックエッセイ◆【第6話】せいろで朝ごはん