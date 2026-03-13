13日、滋賀県の湖西線での強風のため、特急「サンダーバード」が米原経由の迂回運転となり、「サンダーバード」のほか、敦賀駅で接続する北陸新幹線「つるぎ」など12本におよそ30分の遅れが出ています。特急「サンダーバード」は13日午後2時以降、最終列車まで迂回運転となります。迂回運転となっているのは、大阪から敦賀に向かう下り線12本と、敦賀から大阪に向かう上り線14本で、およそ6500人に影響が出ています。敦賀駅で接続