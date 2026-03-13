ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告（43）は13日、東京地裁の初公判で「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張した。