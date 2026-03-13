13日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比31銭円安ドル高の1ドル＝159円09〜10銭。ユーロは11銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円32〜35銭。中東情勢の緊迫が長期化するとの懸念から「有事のドル買い」が優勢となった。市場では「円安進行で政府、日銀による為替介入も警戒されている」（外為ブローカー）との声があった。