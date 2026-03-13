アニメ「タッチ」の上杉達也役の声優で知られる三ツ矢雄二（71）が13日までにXを更新。事故で頭部や顔面を強打したその後の経過を報告した。三ツ矢は昨年12月に「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした」と書き出し、「救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです。おでこがえぐれて、まぶたを4ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両