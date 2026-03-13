ディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』のBlu-ray＆DVDが2026年5月20日（水）に発売されることが分かった。あわせて、本日2026年3月13日よりデジタル配信（購入）もスタートしている。 デジタル配信開始（購入）を記念し、本編からの無料プレビューが公開されている。 ﻿ ※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。 『ズー