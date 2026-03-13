舘ひろしさん=篠塚ようこ撮影アニメ化もされた野田サトルさんの漫画『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。実写化した映画第1弾、連続ドラマを経て、映画第2弾「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」が3月13日から公開されます。明治末期の北海道・網走を舞台に、日露戦争に従軍した元兵士とアイヌの少女、陸軍中尉らが、それぞれの思惑でアイヌから奪われた金塊の争奪戦を繰り広げる本作で、元新撰組の「鬼