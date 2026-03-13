2018年、2022年と上演され大きな反響を呼んだミュージカル『メリー・ポピンズ』が、2026年3月より東京・東急シアターオーブ、5月より大阪・梅田芸術劇場メインホールにて再演される。メリー・ポピンズ役を2018年、2022年に続いて務める濱田めぐみ。作品とともに歩んできた時間、そして今だからこそ届けたい"家族の物語"とは何か。再演への思いと深化について語ってもらった。――ミュージカル『メリー・ポピンズ』2026年公演への出