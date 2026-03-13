田附勝さんは74年生まれの写真家。木村伊兵衛写真賞受賞。全国の書店のほかオンラインショップ「オモシロ市場・兆（キザシ）」で購入できる。写真は「キッチン」（撮影:2024年8月、富山県）著者のお母さんが、おそらくお母さんになってからずっと作り続けてきたパッチワーク作品。その縫い目に寄った写真をじっくり見ていると、作り手の、針を運ぶ指の逞（たくま）しさや掌（てのひら）の厚み、皺（しわ）、体温までもが伝わって