【イレイナ シトラスver. 1/6スケールフィギュア】 3月13日10時～4月23日23時59分 予約受付 11月 発送予定 価格：23,980円 フリューは、同社のフィギュアブランド「F:NEX」より、「イレイナ シトラスver. 1/6スケールフィギュア」を発売する。価格は23,980円。3月13日10時から4月23日23時59分まで予約を受け付ける。発送は11月の予定。