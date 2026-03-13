３月１２日に現役引退と種牡馬入りが発表された、２４年の天皇賞・春を勝ったテーオーロイヤル（牡８歳、栗東・岡田稲男厩舎、父リオンディーズ）が、１３日朝に栗東トレセンを退厩した。同馬は天皇賞・春を制覇したあとは、脚もととの不安との戦いが続いた。８歳の今年も、復帰を目指して帰厩していたが、左前脚の繋靱（けいじん）帯炎を再発したため、北海道浦河町のイーストスタッドで種牡馬入りする。主戦を務めた菱田裕