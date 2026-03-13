１３日に生放送されたＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）で、ＭＣの鈴木奈穂子アナウンサーが途中退席した。この日は朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）のヒロイン女優・郄石あかりがゲスト。ドラマの裏話や郄石のプライベートの話で盛り上がった。番組がスタートして１時間がたった９時１６分、ＭＣの博多大吉が「この後は映画のコーナーに郄石さんにお付き合いいただきま