昨年10月のテストで高い評価を受けプロドライバーのJuju（野田樹潤、20歳）が、3月22日にスペイン・マドリードで開催されるABB FIAフォーミュラE世界選手権の公式ルーキーテストに、ジャガーTCSレーシングから参加することが発表された。【画像】2025年10月にフォーミュラEテストにて走行するJuju選手全58枚76年の歴史を誇る英国の名門ジャガーのワークスがアジア人系ドライバーを起用するのは史上初。また、日本人女性ドライバ