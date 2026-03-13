前西武監督の松井稼頭央氏（50）が13日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」の準々決勝、ベネズエラ戦のスタメンを予想した。松井氏は以下の通り予想。（1）DH・大谷翔平（31＝ドジャース）（2）右・佐藤輝明（27＝阪神）（3）中・鈴木誠也（31＝カブス）（4）左・吉田正尚（32＝レッドソックス）（5）三・岡本和真（