【ジュネーブ＝船越翔】国連人権理事会の国際調査委員会は１２日、ウクライナを侵略するロシアが、ウクライナの子供たち１２００人以上をロシア国内などに強制移送したとする報告書を公表した。調査委は、子供たちの所在を隠す「強制失踪」も行われたと結論づけ、ロシアの一連の行為が「戦争犯罪に該当する」と指摘している。報告書によると、調査委は、ロシアがウクライナの占領地域などから強制移送した子供たちにロシア国籍