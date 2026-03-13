私はサキ（30代前半）。今朝、夫のジュンセイ（30代前半）から「時間がないからホワイトデーのお返しを買ってきてくれ」と言われましたが、断りました。だって顔も名前も知らない人たちのために、自分の時間を使う気になれなかったのです。しかし同級生のアイカとランチをしていると、ランチの後に旦那さんのホワイトデーのお返しを買いに行きたいと言うのです。アイカは「妻がホワイトデーのお返しを買うメリット」について教えて