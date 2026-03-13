自分のきょうだいの子どもである甥っ子や姪っ子。きょうだい同士の仲がいいと、甥っ子や姪っ子を赤ちゃんの頃から可愛がっている人もいるのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティには「小さいとき、お世話してやったのにね」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんは姪っ子さんと甥っ子さんに「いつもお年玉が少ないし、おばさんつまんないから嫌い」と言われてしまったんだとか。『昔はさ、仕事を休ん