福岡県警春日署は13日、春日市須玖北5丁目付近の道路上で12日午後4時15分ごろ、通行中の小学生らが見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50代くらいで茶色上衣、黒色ズボン、マスク着用。