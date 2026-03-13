＜台湾ホンハイレディース 初日◇12日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞台湾で48年ぶりに行われる日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の大会を、“台湾ゴルフ界の象徴”もよろこんでいる。出場者のひとりで、メジャー5勝を含む米女子ツアー通算15勝を誇る元世界ランク1位のヤニ・ツェンは、ラウンド後、「すごくいいイベント。日本の選手と一緒にできることは素晴らしい」と切り出すと、そこか