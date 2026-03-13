アメリカで12日、ユダヤ教の礼拝所などで銃撃事件が相次いで発生しました。現地当局によりますと、ミシガン州で12日、ユダヤ教の礼拝所「シナゴーグ」に車が突っ込みました。運転手はライフルを所持していて、警備員と銃撃戦になりましたが、車が炎上し、焼け跡から遺体で見つかりました。容疑者はレバノン出身の男で、周囲に「イスラエル軍の空爆で家族が死亡した」と話していたということです。一方、バージニア州のオールド・ド