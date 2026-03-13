アメリカ南部・バージニア州の大学で銃撃事件があり、1人が死亡しました。FBI＝連邦捜査局がテロ事件として捜査しています。FBIは12日、バージニア州のオールド・ドミニオン大学で銃撃事件が発生し、1人が亡くなり、2人が負傷したと発表しました。容疑者は1人で、すでに死亡しており、テロ事件として捜査しているということです。CBSテレビによりますと、容疑者は36歳の元州兵の男で、過激派組織「イスラム国」への物的支援未遂の