築地銀だこを展開するホットランドホールディングスの連結子会社オールウェイズは、3月17日から全国の「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「銀だこハイボール横丁」店舗（一部店舗を除く）で新メニューの販売を順次開始する。【写真】新提案「NEOもんじゃ」の『ガーリックチーズ』『カレースパイス』今回の新メニューでは、「銀だこハイボール酒場」ブランド限定の「酒場限定たこ焼」をはじめ、鉄板料理や一品料理など、お