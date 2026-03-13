ＭＬＢ公式サイトは１２日（日本時間１３日）に１次ラウンド終了時点での記憶に残る、心を揺さぶる名場面トップ１０を発表した。大谷翔平（３１＝ドジャース）が６日の台湾との開幕戦（東京ドーム）で放った満塁弾は６位だった。「大谷が東京ドームで日本のタイトル防衛戦を華々しく開幕」の見出しで、紹介した。「侍ジャパンのＷＢＣ開幕戦、大谷翔平のスペシャルなプレーを期待して東京ドームに詰めかけたファンの期待にすぐ