侍ジャパンの松本裕樹投手（２９＝ソフトバンク）が１２日（日本時間１３日）に、ＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦が行われるローンデポ・パークで練習を行った。まずは一安心か。チームは日本時間１０日のチェコ戦終了後、深夜発のチャーター機で日本を発つと、現地時間１１日未明にマイアミへと到着。一方の松本はチーム本隊が利用するチャーター機が空港に到着した際に姿を見せず。体調不良で大事をとったとみられ、別便でマイ