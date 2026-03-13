【ACTION 謝る】遅刻したときに最も怒られない最強の謝り方「すみません、遅れました」 まず謝罪してから理由を添える 社会人にとって絶対に避けたいのが遅刻です。友人同士であれば、たとえ遅刻しても「ごめん、ごめん」で済むかもしれませんが、得意先との商談や恋人との初デートといった大切な約束に遅刻したとなると、そのダメージは計り知れないものがあります。 では、もし遅刻してしまったときは、どのよう