出たとこ勝負の考えかたは非常に危険！なぜ勝負ごとで敵を知ることが重要なのか？ 敵を知れ！ 戦争での勝利は五つの要点さえ押さえておけば、あらかじめ予測できる。その第一は戦ってよい場合とそうでない場合を見分けること、第二は大兵力と小兵力それぞれの運用法に精通していること、第三は上下の意志統一に成功していること、第四は計略があるとは知らずに近づいて来る敵を待ち伏せること、第五は有能な将軍のもとでは君主が