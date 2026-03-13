米株価指数先物時間外ダウ200ドル超高、原油上昇一服で 東京時間09:33現在 ダウ平均先物MAR 26月限46932.00（+211.00+0.45%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6699.75（+22.25+0.33%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限24610.25（+50.25+0.20%） 米株先物は上昇、原油が時間外で下落していることに安堵。ただ、米イランは互いに強硬姿勢を貫いており戦争は長期化する見通しで、株上昇は続かない可能性。