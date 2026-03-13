ＮＹ原油時間外下落、米がロシア産原油の追加販売を許可 東京時間09:36現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.08（-0.65-0.68%） NY原油は時間外で下落、米政府がロシア産原油の追加販売を許可した。ベッセント米財務長官は今回の措置は限定的かつ短期的な措置であり、すでに輸送中の原油のみに適用されると説明。 原油の供給量を増やし原油高騰を抑えることが目的。