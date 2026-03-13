ＮＹ金時間外軟調、ドル高と米利下げ期待後退で 東京時間09:37現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5109.50（-16.30-0.32%） NY金は時間外で軟調。米イラン戦争を受け投資家は安全資産の金よりもドルを選択。原油高騰によるインフレ加速で米の利下げ時期後退も金相場の重しに。