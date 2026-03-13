テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝での日本の対戦相手がベネズエラに決まったことを報じた。番組では過去５回の開催で日本が３回優勝していることを紹介。その他２大会でも準決勝進出したことを伝えた。これに元テレビ朝日でコメンテーターの玉川徹氏は「どこも強い中でなんでそんなに優勝できるんだって僕はド素人なり