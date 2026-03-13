トーホーが反発している。１２日の取引終了後に発表した２７年１月期の連結業績予想で、売上高２７４０億円（前期比５．５％増）、営業利益８２億円（同４．４％増）、純利益４８億円（同４．９％増）を見込み、年間配当予想を前期比実質増配となる６１円としたことが好感されている。 業務用食品卸を手掛けるディストリビューター事業や業務用食品現金卸を手掛けるキャッシュアンドキャリー