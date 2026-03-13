ＨＥＲＯＺが反発している。同社は１２日、ベステラと共同で人工知能（ＡＩ）技術を活用したプラント解体事業の高度化を目指すプロジェクトを開始したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 ＨＥＲＯＺのＡＩ・データ分析技術と、ベステラの豊富な解体工事実績で培われた独自の技術やノウハウを融合。解体プロセスの高度化・効率化を実現し、解体業界のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ