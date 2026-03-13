Ｒｉｄｇｅ－ｉが大幅反発している。同社は１２日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の連結決算とともに、通期の利益予想の上方修正を発表し、好感されたようだ。今期の営業利益予想を従来の見通しから８０００万円増額して３億４５００万円（前期比２１．８％増）、最終利益予想を５６００万円増額して２億１０００万円（同５０．４％増）に引き上げた。営業利益は減益予想から一