マックスは新値追い。米投資会社のバリューアクト・キャピタルがマックスの株式の７．３１％を保有していることが１２日の取引終了後に明らかとなり、思惑視された。同日に提出された大量保有報告書によると、保有目的は「純投資及び経営陣への助言または状況に応じて重要提案行為などを行うこと」。報告義務発生日は５日となっている。 出所：MINKABU PRESS