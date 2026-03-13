ＧＬＯＥがストップ高の９１９円でカイ気配となっている。１２日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１１月～２６年１月）連結決算が、売上高７億８１００万円（前年同期比１９．６％増）、営業利益４９００万円（前年同期１００万円）、最終利益２８００万円（同３００万円の赤字）となり、通期予想の営業損益を上回って着地したことが好感されている。 主力のｅスポーツ・イベントサービス事業で