午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６４０、値下がり銘柄数は８７６、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に鉱業、卸売、石油・石炭、その他製品など。値下がりで目立つのは輸送用機器、機械、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS