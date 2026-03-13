メタプラネットが急反発している。１２日の取引終了後に株主優待プログラムを拡充すると発表したことが好感されている。２６年６月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、「Ｔｉｅｒプログラム」を導入。保有株数と保有期間に応じて「ＳＩＬＶＥＲ」から「ＮＡＫＡＭＯＴＯ」のランクに分け、ランクが上がるにつれ、より魅力的な割引率の適用や、上位ランク限定の豪華なＶＩＰ特典を利用できるようにする。