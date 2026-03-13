糖尿病の診断や治療効果を正確に判断するためには、複数の検査項目を組み合わせて評価することが不可欠です。血糖値やHbA1cといった指標がどのような意味を持ち、どの数値を目標とすべきかを理解することで、自身の状態を客観的に把握し適切な治療につなげられます。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局 2016年 宮城県仙台市立病院 循環